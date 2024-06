Kỳ lạ 14 cặp sinh đôi, 1 cặp sinh ba tốt nghiệp cùng một lớp cấp 3

Your browser does not support the video tag.

Lớp học đặc biệt có 14 cặp song sinh và 1 cặp sinh ba cùng tốt nghiệp. (Nguồn: NYP)

Đầu tháng 6, 14 cặp song sinh và một cặp sinh ba trong cùng một lớp đã tốt nghiệp trung học ở trường Cooper City, Nam Florida, Mỹ. Lãnh đạo trường cho biết họ không rõ đã có kỷ lục chính thức nào về số cặp song sinh tốt nghiệp trong một khóa hay chưa, và tin rằng trường vừa lập được kỷ lục.

Hiệu trưởng Vera Perkovic chia sẻ với Today.com: “Thật là đặc biệt khi các em bước ngang qua sân khấu.Tôi sẽ bắt tay và trao bằng tốt nghiệp cho từng người. Những cặp song sinh này đã bên nhau suốt những năm tháng trên ghế nhà trường”.