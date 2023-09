Ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn cho EVN

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, các đơn vị cung cấp than và sử dụng than cho phát điện đều cần xác định rõ: Việc cung cấp điện cho phát triển kinh tế đất nước và việc cung cấp than cho sản xuất điện đều là các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, EVN, TKV, TCT Đông Bắc sẽ đoàn kết, chia sẻ, hợp tác thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đảm bảo than cho phát điện cần thực hiện ngay từ năm 2024 và toàn bộ đơn vị phát điện trong EVN sẽ hoàn thành hợp đồng mua than ngay từ tháng 9/2023.

Trên cơ sở thỏa thuận, ông Đặng Hoàng An mong muốn, ngành chế biến than sẽ phát triển tốt hơn. Đồng thời, các nhà máy điện cần tiến hành hiệu chỉnh để hoạt động ổn định, không sự cố, suất tiêu hao thấp…