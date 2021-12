Ký kết hợp tác chiến lược giữa Hưng Vượng Group và ngân hàng VP Bank

Your browser does not support the audio element.

Khởi đầu cho sự đồng hành, hợp tác thúc đẩy phát triển lẫn nhau

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Vượng Group và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) diễn ra tại trụ sở văn phòng Hưng Vượng Group, số 45 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 1/12.

Đây là dịp hai bên chính thức bắt tay hợp tác trong việc hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án bất động sản, xác định các nội dung công việc chủ chốt cần triển khai trong thời gian tới và mở ra nhiều hướng đi mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Đỗ Văn Huy - Tổng Giám đốc Hưng Vượng Group, bà Phan Mỹ Hạnh - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm cho Vay thế chấp, khối Khách hàng cá nhân của Ngân hàng VP Bank. Cùng đó là sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại biểu, khách mời và đại diện các khối, phòng ban của hai doanh nghiệp.