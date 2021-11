Kỳ Duyên và Minh Triệu gặp sự cố khi chụp sexy sóng đôi

Suốt thời gian nghỉ dịch, fan của couple "bách hợp" Kỳ Duyên - Minh Triệu đã sốt rần rần vì quá nhiều hint sống chung nhà. Đến khi TP. HCM hết giãn cách, "cặp đôi tin đồn" lại khiến người hâm mộ rất háo hức khi liên tục nhá hàng về bộ ảnh sexy kế tiếp.

Tuy nhiên, khi bộ ảnh còn chưa kịp ra lò thì cả 2 gặp phải vài sự cố nho nhỏ.