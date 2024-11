Kỳ Duyên thiếu năng lượng, bán kết Miss Universe bị chê toàn diện

Nguyễn Cao Kỳ Duyên không nhận được sự đánh giá cao tại bán kết Miss Universe vì nụ cười có phần gượng gạo, bước đi chưa thật sự cuốn hút và mạnh mẽ. Đêm bán kết Miss Universe 2024, diễn ra sáng 15/11 (giờ Việt Nam) tại Arena CDMX, Mexico, quy tụ 127 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới với các phần thi trang phục dân tộc, áo tắm và dạ hội. Sau phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh tiếp tục bước vào thi áo tắm, đòi hỏi sự tự tin, phong thái và khả năng trình diễn. Các người đẹp khoác lên mình những bộ áo tắm được thiết kế tinh tế và sang trọng, thể hiện vẻ đẹp hình thể khỏe khoắn cùng phong cách cá nhân độc đáo. Trong phần thi này, các người đẹp không chỉ trình diễn trang phục mà còn giới thiệu bản thân và công việc qua lời MC. Một số thí sinh gây chú ý như Armenia diễn quá lố, Bahrain, Bangladesh mặc kín đáo để phù hợp văn hóa; đại diện CH Dominica thu hút với kỹ năng trình diễn tốt, trong khi Guyana suýt ngã trên sân khấu... Kỳ Duyên trình diễn áo tắm: Đại diện Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên cố gắng khoe vẻ đẹp hình thể săn chắc và phong thái rạng rỡ. Nhưng phần trình diễn của cô không nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, vì nụ cười gượng gạo, bước đi chưa thật sự cuốn hút và thiếu điểm nhấn mạnh mẽ. Phần thi trang phục dạ hội mang đến khoảnh khắc lộng lẫy và đầy ấn tượng. Các thí sinh diện những bộ váy cầu kỳ, được thiết kế tỉ mỉ, với chất liệu lụa, satin sang trọng và chi tiết đá quý đính kết tinh xảo. NTK Nguyễn Minh Tuấn cho biết có 8 thí sinh từ các quốc gia như Costa Rica, Samoa, Gibraltar, Trung Quốc, Đảo Cayman, Croatia, US Virgin Islands và Ecuador diện trang phục của anh trong phần thi này. Ảnh: MU Tuy nhiên, phần thi trang phục dạ hội lại không nhận được sự đánh giá cao từ nhiều khán giả. Thời gian dành cho mỗi thí sinh quá ngắn khiến các phần trình diễn không kịp thể hiện đầy đủ kỹ năng. Các thí sinh được chia thành từng nhóm 6 người và lần lượt ra sân khấu, chỉ trình diễn tại chỗ khi MC nhắc đến tên quốc gia rồi di chuyển nhanh vào cánh gà. Việc nhiều thí sinh xuất hiện cùng lúc làm giảm đi sự chú ý vào từng trang phục, khiến khán giả khó tập trung vào chi tiết đặc biệt mỗi bộ váy. Điều này có thể hiểu được khi thời lượng chương trình livestream kéo dài hơn so với dự kiến, do kết hợp cả phần thi trang phục dân tộc và đêm bán kết, khiến ban tổ chức phải điều chỉnh. Kết quả là phần thi trang phục dạ hội trở nên khá vội vã. Ảnh: MU Trong phần thi dạ hội, Nguyễn Cao Kỳ Duyên diện chiếc đầm lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo Bò Cạp của NTK Đỗ Long. Đầm được làm từ lưới kết hợp da simili, đính đá bắt sáng và kim sa lấp lánh. Tuy nhiên, thời gian trình diễn hạn chế khiến Kỳ Duyên khó thể hiện trọn vẹn bộ trang phục. Dù đứng ở vị trí chính giữa, cô chỉ kịp tạo dáng và di chuyển vào cánh gà nhanh chóng, khán giả không đủ thời gian chiêm ngưỡng bộ váy. Một trang tin quốc tế nhận định khâu sản xuất năm nay của Miss Universe thiếu ấn tượng. Miss Grand International "vượt mặt" Miss Universe khi vừa phát trực tiếp miễn phí mà chất lượng sản xuất lại vượt trội. Miss Universe 2024 còn bị chỉ trích vì để các thí sinh "bị nhốt" trong khách sạn, liên tục hứa hẹn những điều lớn lao nhưng lại không mang đến một chương trình có sự đầu tư xứng đáng. Đêm bán kết bị chê như chương trình hạng xoàng trái với kỳ vọng ban đầu. Miss Universe 2024 cũng gây thất vọng vì không tạo điều kiện cho các thí sinh trải nghiệm văn hóa Mexico. Đặc biệt, việc các nền tảng của Miss Universe quảng bá hình ảnh của chủ tịch và CEO quá nhiều khiến người xem khó chịu. Thay vào đó, họ yêu cầu ban tổ chức cần tập trung vào các thí sinh - đối tượng công chúng quan tâm.