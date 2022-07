Kỳ Duyên gây sốt với clip quay lén: Body còn 'đuông dừa'?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lén vóc dáng thật của Kỳ Duyên khi làm mentor The Face. Sau thời gian dài giảm cân, Hoa hậu Việt Nam 2014 thật sự có thể thách thức cả cam thường với body vô cùng xịn sò.

Trong đoạn clip được lan truyền, Kỳ Duyên mặc croptop cùng quần tụt với vòng eo căng đét không chút mỡ thừa.