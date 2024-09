Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học: Hoa hậu có cần... học nhiều?

Sự việc hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương dấy lên vấn đề học vấn của hoa hậu. Tuy nhiên, chuyện hoa hậu "đứt gãy" việc học giữa đường không ít. Hoa hậu "đứt gãy" việc học giữa đường Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và tròn 10 năm đăng quang hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên gặp phải nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề học vấn. 10 năm trước, ở thời điểm đăng quang hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên đang là sinh viên năm nhất khoa kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội. Hai năm sau, cô gái chuyển vào TPHCM học tại cơ sở 2 của trường để tiện phát triển sự nghiệp. Hoa hậu Kỳ Duyên (Ảnh: FBNV). Từ đó đến nay, có nhiều thông tin xôn xao về việc cô chưa tốt nghiệp đại học. Đại diện Trường Đại học Ngoại thương cho biết theo quy chế đào tạo, sau khi kết thúc thời gian đào tạo tối đa cho phép đối với mỗi khóa hay chương trình học, nếu sinh viên, học viên không tích lũy đủ số tín chỉ hoặc không đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ không được xét và công nhận tốt nghiệp. Sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hoa hậu Kỳ Duyên) thuộc trường hợp này. Nữ sinh vào đại học, trở thành hoa hậu rồi "đứt gãy" việc học giữa đường, công thức này thật ra không chỉ xảy ra với riêng Kỳ Duyên. Đã có không ít nữ sinh viên sau khi trở thành hoa hậu, không đáp ứng được quy định đào tạo dẫn đến bị buộc thôi học. Gần đây nhất là trường hợp hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM buộc thôi học với lý do vi phạm quy chế học tập. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa theo học ngành đạo diễn điện ảnh khóa 12A đại học chính quy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Tuy nhiên, sau khi nhập học, nữ sinh này đã "bỏ trắng" nguyên học kỳ 1 năm học 2023-2024. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM buộc thôi học đối với hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vào tháng 3 vừa qua (Ảnh: FBNV). Trước đó, cũng là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân khiến dư luận dậy sóng trước thông tin bị buộc thôi học đại học. Vân Khánh được cho là đã bảo lưu kết quả học tập tại trường đại học để thi hoa hậu nhưng vượt quá thời gian bảo lưu. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu cũng thừa nhận việc cô không thể tốt nghiệp, lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ngọc Châu từng đạt danh hiệu Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô đại diện Việt Nam lọt Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Thông tin từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, lý do buộc thôi học do Ngọc Châu đã vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định. Hoa hậu khó chuyên tâm học tập Bà Nguyễn Minh An, giảng viên một trường đại học ở TPHCM cho hay, bà không bất ngờ không bất ngờ với những trường hợp người đẹp, hoa hậu bị buộc thôi học. Để đạt những danh hiệu này, các bạn phải dành rất nhiều thời gian, công sức cho các cuộc thi nhan sắc. Sau khi đăng quang, các bạn có nhiều hoạt động, cơ hội để phát triển nên không dễ để chuyên tâm dành cho việc học. Với bà, chỉ những bạn nào xác định theo đuổi con đường học tập một cách rõ ràng, cân bằng, thậm chí từ chối nhiều hoạt động, cơ hội khác mới có thể đảm bảo được việc học ở giảng đường. Học vấn của hoa hậu cũng là chủ đề kéo theo nhiều tranh cãi lâu nay. Theo đuổi con đường học tập hay rẽ sang con đường khác, theo bà An là lựa chọn mang tính cá nhân, không chỉ riêng với hoa hậu. Các thí sinh trong một phần thi tại chung kết Miss Universe Vietnam 2024 (Ảnh: Khoa Nguyễn). Với không ít người, con đường phát triển của họ có nhiều cơ hội khác mà không nhất thiết phải có bằng đại học. "Hoa hậu có cần bằng đại học không, với tôi là một câu hỏi không nên đặt ra vì chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời trừ chính bản thân người đó. Có người thấy cần, có người thấy không cần thiết, người bên ngoài không ai trả lời thay họ được", bà Nguyễn Minh An nêu quan điểm. Còn trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc, ứng viên có bằng đại học là một lợi thế, tuy nhiên theo quy chế hầu hết của các cuộc thi nhan sắc hiện nay, bằng đại học không phải là yêu cầu bắt buộc. Việc học giờ đây cũng rộng mở không còn đóng trong khuôn khổ trường đại học, bằng đại học. Mỗi người đều có thể học tập, trau dồi ngay trên hành trình, con đường đi của mình. Kể cả đi thi hoa hậu cũng cần học, cũng có thể học nếu bản thân mong muốn và có khát khao học tập. Trong một lần chia sẻ về nhan sắc người con gái Việt, một giáo sư triết học cho hay người phụ nữ Việt ngày càng có quyền tự chủ với nhan sắc, thân thể của họ. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Theo bà, cái đẹp luôn cần được khuyến khích, trân trọng nhưng đi cùng đó cần giáo dục cho người trẻ hiểu cái đẹp cũng phải có phẩm chất, cái đẹp cần đi liền với tri thức, đẹp đi cùng sự tự chủ. Để có tri thức, tự chủ tất cả mọi người ai cũng phải học, không riêng gì nữ giới, cũng không riêng gì người đẹp, hoa hậu. Việc học này cũng không bó hẹp việc học đại học, học ở giảng đường mà có thể học ở nhiều phương thức khác, học từ mọi người, học từ cuộc sống...