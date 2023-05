Kỳ công nghề làm bún Song Thằn tiến vua ở Bình Định

Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 34 km về hướng Tây Bắc, dọc theo bờ sông Kôn, An Thái- địa điểm không những nổi tiếng là cái nôi võ cổ truyền Bình Định mà còn là làng nghề có truyền thống lâu đời nhất Bình Định. Từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, làng nghề An Thái được biết đến là một đô thị sầm uất với các nghề thủ công rất phát triển như: rèn, đúc kim loại, mộc, giấy, bún, bánh, dệt lụa, nhuộm... Nhưng hiện nay duy chỉ còn lại nghề bún, bánh tồn tại và phát triển thành thương hiệu.



Đến làng An Thái thuộc xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn ta sẽ được thưởng thức những loại đặc sản truyền thống làng nghề nổi tiếng với tên gọi như: Bánh tráng An Thái, bún số 8, bún gạo vắt tròn, bún dong (bún củ chuối), bún gạo giả mỳ, bún bột mỳ ta, bánh phở, và đặc biệt là bún đậu xanh Song Thằn.



Bún Song Thằn nổi tiếng vì có hương vị thơm ngon đặc biệt và giá trị dinh dưỡng cao. Người làng An Thái kể rằng, sở dĩ có tên gọi bún Song Thằn, người thợ thường bắt dây bún từng đôi một, nhiều người đọc thành bún “song thằn”. Còn có nhiều thông tin rằng, đây là loại bún thượng hạng, rất bổ dưỡng nên thời phong kiến, các quan lại địa phương đều mang theo bún Song Thằn tiến lên vua nên còn được gọi là “bún Tiến Vua”.