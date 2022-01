Kỳ án giết người 42 năm không có lời giải ở Bình Thuận đã tìm được hung thủ thực sự, một người đàn ông bị hàm oan đến lúc chết

Sau này, con ruột của nạn nhân tên là Đỗ Thanh An đã tự tìm kiếm thông tin người bị tình nghi (lúc này thay tên họ thành Lê Minh Sơn) rồi cung cấp cho cơ quan điều tra, nhưng trong suốt mấy chục năm, Công an tỉnh Bình Thuận không tìm được người này.

Không cam tâm vì mẹ mình bị chết mà hung thủ nhởn nhơ, lại thương cho thân phận những người con của ông Võ Tê nên anh Đỗ Thanh An không từ bỏ việc truy tìm hung thủ để minh oan cho người đã chết là ông Tê. Anh An miệt mài truy tìm nơi ở của người bị tình nghi rồi cung cấp cho công an.

Thời gian gần đây, sau quá trình điều tra lại vụ án, cơ quan công an đã tìm được thủ phạm giết bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) là Trương Đình Chi - tức Trần Đình Khôi.