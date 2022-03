Kỳ án bộ xương khô trong chiếc chăn hoa: Cô gái đã gặp ai vào đêm cuối cùng?

Thuân sau đó được mời về Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp làm việc, làm rõ liên quan đến cái chết của chị Hiền.

Làm việc với công an, Thuân cho biết ít ngày trước đang làm việc ở công trường thì đột nhiên đầu óc choáng váng đau như búa bổ. Không thể làm việc được nên Thuân xin nghỉ để về Hà Nội đi khám. Thuân vừa trở về nhà thì cũng là lúc công an tìm đến.

Một tổ công tác lập tức được cử ra Hà Nội phối hợp với công an địa phương để điều tra. Khi tìm đến nhà, công an thấy Thuân đang ở bên trong. Dù trước đó có thông tin Thuân đang đi làm ở các tỉnh vùng cao phải ít ngày nữa mới về.

Quá hoảng sợ, Thuân lập tức lấy chiếc chăn hoa bọc thi thể chị Hiền lại rồi kéo ra bãi đất trống gần bờ tường rào khu xí nghiệp cơ quan rồi đào đất chôn lại.

Khoảng thời gian làm việc tại xí nghiệp, Thuân luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Hiền nên tinh thần suy sụp. Không lâu sau, Thuân cũng xin chuyển công tác ra Hà Nội để làm và sinh sống rồi chuyển sang công ty khác làm việc.

Từ lời khai của Thuân, công an tiến hành dựng lại hiện trường và xác định lời khai này hoàn toàn trùng khớp với thương tích trên hộp sọ của nạn nhân.

Ít tháng sau khi kết thúc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã không khởi tố vụ án do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an buộc Ngô Xuân Thuân phải bồi thường dân sự cho phía gia đình nạn nhân Hiền.



Việc cô gái Hiền mất tích rồi trở về chỉ còn là bộ xương vẫn được nhiều người ở xã Nghi Phú nhắc đến

"Công an xác minh, có đủ bằng chứng về cái chết của chị Hiền do Thuân gây ra. Tuy nhiên không chứng minh được Thuân tội giết người mà chỉ là cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tuy nhiên thời điểm phát hiện bộ xương và điều tra vụ án đã hết thời hiệu truy tố trách nhiệm hình sự về tội danh trên nên công an đã không khởi tố vụ án", một nguyên cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Được biết, sau khi gây ra cái chết cho người yêu, Thuân luôn bị cắn rứt lương tâm, sống trong tư tưởng không ổn định và luôn lo lắng. Trong những năm đầu mới xảy ra vụ án, Thuân cũng thường đi đền chùa để cúng bái. Có thể đó là cách mà Thuân tự trấn an tư tưởng mình cũng như ăn năn hối hận trước vong linh người con gái đã khuất.

Câu chuyện chị Hiền mất tích tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng của mọi người với những đồn thổi xung quanh vụ việc. Tuy nhiên, 14 năm sau, khi bộ hài cốt được nhóm công nhân tìm thấy thì toàn bộ sự thật về sự biến mất của chị Hiền mới được phơi bày ra ánh sáng.