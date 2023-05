Kỳ 3: Yêu Trường Sa từ những hành động cụ thể

Còn với bà Hoàng Thị Lai, Việt kiều tại Thái Lan, chuyến đi thăm Trường Sa là một trải nghiệm quý giá trong suốt cuộc đời. Những hình ảnh về biển đảo, về quân và dân Trường Sa sẽ là những câu chuyện cảm động, ý nghĩa để bà kể lại cho con cháu khi về Thái Lan. Đây cũng là cách để lan toả tình yêu biển đảo quê hương với thế hệ trẻ kiều bào.

Sau chuyến thăm Trường Sa, ông Tăng Tuấn Tú cho biết, Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ ra mắt CLB yêu biển đảo Việt Nam vào tháng 6/2023. Đồng thời sẽ phối hợp với CLB yêu biển đảo châu Âu, Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao... tổ chức hội thảo về Biển Đông tại Paris với sự tham gia của các diễn giả đến từ Pháp, Ba Lan, Đức, Italia.

Xây dựng Trường Sa studio

Nói về chữ "say" sau chuyến đi, kiều bào Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ: “Đoàn kiều bào đã về đất liền, tôi nghĩ tất cả chúng tôi vẫn đang "say", say tình người, tình quân dân trên đảo xa ...!”. Theo kiều bào Nguyễn Hoài Bắc, tình yêu nước không thể nói chỉ nói suông bằng lời nói mà phải thể hiện bằng những hành động cụ thể.

“Yêu nước chỉ bằng lời nói không đáp ứng được vấn đề cần thiết của thế giới đang biến động. Mà yêu nước phải bằng hành động. Mỗi người đóng góp một chút”, anh nói.