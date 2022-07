Kỳ 1: Hành trình lật mặt nạ 'bầu' Kiên

Với những chiêu trò "ma quái" thành lập các công ty sân sau nhằm thổi giá, mua đi bán lại cổ phần, Nguyễn Đức Kiên (còn được biết đến với tên gọi "bầu Kiên"), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) đã thâu tóm hàng loạt ngân hàng. Chuyên án bắt giữ "bầu Kiên" được xem là điển hình cho tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả… của Bộ Công an, góp phần bình ổn thị trường tiền tệ, giúp kinh tế - xã hội của đất nước phát triển ổn định, bền vững.

Báo CAND trân trọng khởi đăng một số chuyên án trong 60 chuyên án điển hình, tiêu biểu của lực lượng CSND được Bộ Công an lựa chọn, tập hợp trong giai đoạn 10 năm qua.

Nhớ lại năm 2011, khi đó thị trường tiền tệ, ngoại hối và vàng tại Việt Nam là điểm nóng của nền kinh tế, thể hiện qua mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ở mức rất cao. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 17-19%/năm, có nhiều khoản vay với lãi suất còn lên tới 20%/năm. Lãi suất thị trường liên ngân hàng có thời điểm còn lên tới trên 30%/năm. Với mức lãi suất trên, người dân xếp hàng dài rút tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang gửi ngân hàng khác để lấy lãi suất cao hơn, khiến hệ thống ngân hàng luôn căng thẳng về thanh khoản.

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng Công an xác định tỷ giá thường xuyên biến động, thị trường ngoại tệ tự do tồn tại công khai, có sự chênh lệch lớn giữa tỷ giá chính thức và thị trường tự do. Người dân mua gom ngoại tệ để cất giữ và trao đổi, thanh toán gây ra tình trạng "đô la hóa" trong nền kinh tế. Thị trường vàng với mức tăng chóng mặt lên từng giờ, từng ngày, ở nhiều thời điểm giá vàng trong nước "bỏng rẫy". Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước rất cao. Tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra trong thời gian dài khiến nợ xấu tăng cao, nền kinh tế khó khăn, vốn cho sản xuất kinh doanh thiếu trầm trọng. Hàng loạt doanh nghiệp vay không được dẫn tới giải thể, phá sản...

Đầu năm 2012, qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an nghi vấn Nguyễn Đức Kiên và các đại gia ngân hàng khác bằng thủ đoạn cho doanh nghiệp "sân sau" vay vốn trái quy định dưới hình thức mua bán, phát hành trái phiếu để rút tiền từ các ngân hàng như: ACB, Eximbank, VietBank… rồi đầu tư "chéo" mua cổ phần của ngân hàng khác tạo thành mạng lưới sở hữu, vay mượn chằng chịt, tinh vi và rất phức tạp. Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn, Kiên và những đối tượng có liên quan đã nắm giữ cổ phần và thâu tóm, chi phối hàng loạt ngân hàng như: Vietbank, Ngân hàng ACB, Ngân hàng Đại Á, Kienlongbank, Eximbank, Sacombank…

Theo đánh giá của các chuyên gia, với thủ đoạn trên và nếu không bị ngăn chặn, đến khoảng những năm 2018-2020, Kiên và đồng bọn sẽ chi phối toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó vai trò của Nguyễn Đức Kiên như là kẻ cầm đầu, có uy quyền sai khiến và chi phối những "nhóm khác" làm theo ý mình. Đối tượng triệt để lợi dụng những kẽ hở của luật pháp để kiếm tiền bằng mọi giá, chi phối, phá hoại thị trường tiền tệ Việt Nam. Trước những thông tin trên, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát Kinh tế (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu) xác minh, làm rõ những sai phạm của Nguyễn Đức Kiên. Một tổ công tác đặc biệt được Cục Cảnh sát kinh tế thành lập, tập trung tối đa thời gian, công sức để dựng lên bức tranh toàn cảnh về hoạt động của "bầu Kiên" trong thị trường tiền tệ, tài chính ngân hàng.