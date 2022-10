Kpop chạy theo xu hướng video ngắn

Thành viên Rei của nhóm nhạc IVE chia sẻ cô từng được đào tạo để quảng bá trên nền tảng TikTok khi còn là thực tập sinh. Nữ ca sĩ nói: “Sẽ có người hướng dẫn và kiểm tra khi tôi quay những video. Tôi cũng phải học cách tự thêm các hiệu ứng”.

Theo Korea Joongang Daily, ca khúc chủ đề trong một album Kpop thường có xu hướng ngắn hơn các ca khúc còn lại.

Phim truyền hình cũng giảm thời lượng

Xu hướng này cũng được áp dụng với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Trước đây, phim thường có độ dài ít nhất 16 tập. Tuy nhiên, những tác phẩm gần đây của đài SBS như Business Proposal, Through the Darkness hay Thirty Nine của đài JTBC gói gọn trong 12 tập. Thậm chí, các bộ phim được phát hành trên nền tảng trực tuyến như Narco Saints và Anna chỉ có 6 tập.

“Người xem giờ đây tập trung vào nội dung nhiều hơn là độ dài của các bộ phim. Ngoài ra, việc thường xuyên xem những nội dung dưới dạng video ngắn có ảnh hưởng nhất định đến thói quen xem phim của họ”, nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok Hyun giải thích.



Các bộ phim Hàn Quốc ngày càng giảm số tập.