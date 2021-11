Knet tố giác trường hợp fandom của một thành viên NCT 'mua view' lộ liễu trên YouTube: 3 phút tăng 7.000 view, liệu có phải là sản phẩm của... Taobao?

Trước những nghi vấn kéo dài trong nhiều năm qua, netizen Hàn thậm chí còn cáo buộc fan Trung của Taeyongđã "mua view YouTube" trên Taobao (sàn thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc) nhằm giúp anh trông có vẻ nổi tiếng không kém các thành viên còn lại. Tuy nhiên nhận định này cũng đang gây ra khá nhiều tranh cãi khi một số cư dân mạng cho rằng Taobao vốn không phải là nơi mà người hâm mộ có thể tìm mua view hay like trên YouTube một cách dễ dàng đến vậy.

- "Có lý không khi lượt view tăng 2.000 trong khi lượt like lại tăng đến 5.000? ㅋㅋ Nếu muốn mua thì phải mua view và like cùng một lúc chứ. Thật nực cười cười. View fancam của cậu ta chỉ xấp xỉ 19.000 trong suốt 1 tuần đăng tải nhưng sau đó lại tăng đến 72.000 CHỈ TRONG 1 NGÀY, nhưng lượt like lại quá thấp nên họ mới vội vã đi mua 5.000 like. Nhưng lượt xem chỉ tăng thêm 2.000 nên cuối cùng mới bị phát hiện ㅋㅋㅋ"

- "Giống như bình luận trên Theqoo đã nói đấy, cả fan lẫn idol đều là những kẻ lừa đảo"

- "Haizzz. Tôi đang tự hỏi tại sao YouTube không có biện pháp gì để quản lý chuyện này nhưng nhìn cách họ cắt giảm view khiến tôi nhận ra họ đã nghĩ ra một kế hoạch tinh vi hơn bằng cách mua cả gói trên Taobao. Taobao thậm chí còn bán cả lượt like Nate Pann nữa đấy ㅋㅋ"

- "Có biết Taobao là gì không vậy? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Là trang này đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ View nào mà đem bán trên đó chứ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi đã thử mua đồ ở Tabao trước đây rồi ㅋㅋㅋㅋ Đúng là cái gì cũng nói được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

- "Anti vẫn chưa chịu buông tha cho Taeyong nhỉ... View YouTube lúc nào cũng lên xuống thất thường vậy mà. Nếu từng stream MV trước đây thì ai cũng sẽ biết thôi. Nhiều khi đang tăng lại bất thình lình giảm xuống mấy hồi..."

- "Taobao á? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ YouTube có biện pháp ngăn chặn thao túng view nên làm vậy không có hiệu quả đâu. Còn nữa, làm ơn đi... Các người định ngồi canh view và like fancam của Taeyong trong suốt 1 tiếng đồng hồ như vậy à? Không có việc gì khác để làm sao? Thế mới thấy Lee Taeyong bây giờ nổi tiếng đến mức nào ㅠ View thấp thì bị chế giễu là không nổi tiếng, view cao thì lại bị tố thao túng. Chính các người cũng đang làm như vậy mỗi ngày bằng cách thao túng lượt like trên top comment đó thôi, tiêu chuẩn kép quá vậy ㅋㅋ Tôi cũng đã quan sát view fancam của Lee Taeyong mỗi giờ một lần nên tôi mới biết, và view của cậu ấy gia tăng rất đều đặn nhé. Giờ thì không thể tin được bất kỳ một lời nào từ những kẻ đã bịa ra tin đồn hẹn hò với những bức ảnh đã bị chỉnh sửa ㅇㅇ"

Bạn có nghĩ rằng view fancam của Taeyong gia tăng quá bất thường như lời tố giác của netizen Hàn không?