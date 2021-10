Knet gọi tên đội hình lý tưởng nhất mà 'Girls Planet 999' có thể chọn ra từ top 18 hiện tại: Vắng mặt cả Tô Nhuế Kỳ, Huening Bahiyyih lẫn Hikaru

[#GirlsPlanet999] ???? (Alert) This is from the Rehearsal Scene of the FINAL LIVE (Alert) ????



Our Participants Waiting for the Planet Guardians at the Scene????



▼Full ver.▼

Naver TV : https://t.co/EiX63CLajj

YouTube : https://t.co/I3QeXerI5Q



FINAL LIVE, Tomorrow at 8 PM (KST) pic.twitter.com/Ob5F4bDw20

October 21, 2021