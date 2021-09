Knet chỉ ra một chi tiết trên poster 'In the SOOP' mùa 2 của BTS đã chứng minh sức ảnh hưởng đáng gờm từ nhóm

Nếu có điều gì khiến fan BTS mong đợi nhất lúc này, đó chắc chắn là sự trở lại của show thực tế 'In the SOOP BTS Ver.' ('Soop' có nghĩa là 'rừng' trong tiếng Hàn). Vào năm 2020, mùa đầu tiên của show đã lên sóng và mang đến những khoảnh khắc thư giãn thú vị của 7 thành viên khi họ di chuyển đến ở tại một khu nhà nghỉ trong rừng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các thành viên sẽ tự tạo content, tự dẫn dắt chương trình và nhân viên sản xuất sẽ hạn chế tham gia ở mức tối đa. Sau mùa 1 rất thành công, phía BTS xác nhận họ đã sẵn sàng chuẩn bị lên sóng mùa 2 của 'In the SOOP' vào ngày 15/10 tới đây. Trong teaser đầu tiên, tất cả netizen đều phải há hốc kinh ngạc trước việc Big Hit đã đầu tư xây hẳn một khu biệt thự nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích để dành riêng cho BTS quay 'In The SOOP' mùa 2.

Teaser đầu tiên cho mùa thứ 2 của 'In The SOOP BTS ver'

Bên cạnh việc xuýt xoa với những hình ảnh khu biệt thự nghỉ dưỡng 'được xây nên vì BTS và chỉ dành cho BTS', mới đây trên diễn đàn mạng Hàn Quốc còn có một bài viết cũng lọt top chủ đề hot. Theo đó, chủ bài đăng đã nói đến hình ảnh poster quảng bá của chương trình và chỉ ra một điểm rất thú vị: Đó là danh sách hàng dài các đơn vị tài trợ bên dưới poster.

Theo đó chủ bài đăng lấy tiêu đề bài viết: 'Nhìn các đơn vị tài trợ cho show của BTS này!', và viết thêm caption: 'Hầu như có đủ các thể loại công ty thương hiệu luôn ấy. Chắc mọi người có thể đoán được các thành viên sẽ làm gì với những món đồ tài trợ này nhỉ?'