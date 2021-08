Knet chỉ ra lý do khiến 'Girls Planet 999' thất bại thảm hại: Nhiều visual đỉnh cao đối mặt với nguy cơ bị loại, những thí sinh top đầu lại có ngoại hình gây tranh cãi

Trong khi đó, nhiều thí sinh đang nằm trong top dẫn đầu, được bình chọn nhiều nhất và được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho suất debut trong đội hình cuối cùng lại thường xuyên gây tranh cãi vì ngoại hình "không hợp làm idol'.

Ezaki Hikaru (J-GROUP)

Huening Bahiyyih (K-GROUP)

Tô Nhuế Kỳ (C-GROUP)

Sự so sánh giữa 2 nhóm thí sinh nói trên đã khiến đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc bàng hoàng tự hỏi vì sao những thí sinh (có thể) bị loại lại có visual hút mắt hơn hẳn so với những trainee có khả năng debut. Không ít người thậm chí còn mỉa mai đây chính là lý do vì sao "Girls Planet 999" lại ít được quan tâm hơn hẳn so với một show sống còn khác vừa mới lên sóng Mnet là "Street Woman Fighter".

- "Nghe có lý không hả ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Làm thế nào mà những đứa trẻ có nguy cơ bị loại lại xinh đẹp và giống idol hơn hẳn vậy chứ. "Girls Planet 999" đúng là thất bại thảm hại thật rồi"