Klopp khó hiểu cầu thủ Liverpool sau khi dính Covid-19

Liverpool trải qua những ngày đầu năm đầy biến động, khi Covid-19 ‘tấn công’ cả thầy lẫn trò. Klopp không thể chỉ đạo trực tiếp trận Liverpool 2-2 Chelsea tại Stamford Bridge.

Liverpool chơi hơn người từ phút 24, vẫn bất lực trước Arsenal

Cũng vì ảnh hưởng Covid-19 (phải đóng cửa tập luyện), cộng thêm một số trường hợp chấn thương và mất quân do Salah, Sadio Mane và Naby Keita về đá cho các ĐTQG của họ tại Cúp các QG châu Phi, nên Liverpool đã xin hoãn bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh với Arsenal ngày 7/1 (dời lại đến 2h45 ngày 21/1).



Do lịch lượt về được giữ nguyên và ở trận đấu đêm qua, Arsenal và Liverpool bất phân thắng bại (hòa 0-0). Đội bóng của Klopp dù chơi sân nhà và thi đấu hơn người từ phút 24 (do Xhaka của Arsenal bị truất quyền thi đấu) nhưng vẫn bất lực trước đối thủ.



Sau trận đấu, Jurgen Klopp bày tỏ điều ‘lạ lùng’ đang thấy ở các cầu thủ Liverpool sau khi dính Covid-19.