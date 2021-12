Kit xét nghiệm COVID-19 bằng nước bọt "lên cơn sốt", giá kit "nhảy múa"

Tại các cửa hàng thuốc gần Bệnh viện Bạch Mai, phóng viên cũng được mời chào mua các sản phẩm kit test từ các nhà sản xuất khác nhau với mức giá khác nhau: LongSee (Đức) giá 110.000 đồng/kit; Mr Sanicom (Đức) giá 120.000 - 150.000 đồng/kit; Realy Tech (Trung Quốc) giá 130.000 đồng/kit; PCL Spit (Hàn Quốc) giá 265.000 đồng/kit,...

Thị trường kit xét nghiệm nước bọt “nóng rẫy“, giá kit tiếp tục “nhảy múa“. Video: Tường Vân - Thiều Trang.

Tại cửa hàng thiết bị y tế số 106 Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) người bán quảng cáo 70.000 đồng/kit; tại cửa hàng thiết bị y tế số 170 Trần Cung chào giá 85.000 đồng/kit; cửa hàng thiết bị y tế số 15B Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) bán 59.000 đồng/kit; cửa hàng vật tư y tế số 67 Phương Mai bán 80.000/kit; cửa hàng thiết bị y tế số 104 E1 Phương Mai bán 100.000 đồng/kit,... Tất cả cửa hàng trên đều giới thiệu kit xét nghiệm nước bọt COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (được giới thiệu là công nghệ Đức, sản xuất tại Trung Quốc).