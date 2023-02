Kịp thời ngăn chặn kế hoạch giết thêm 3 người của tên sát thủ ở Bắc Ninh

Từ lời khai của Tuấn, Công an Bắc Ninh đã liên hệ với Công an tỉnh Nam Định xác minh làm rõ vụ án xảy ra tại Nam Định. Đến lúc này, khi Công an xã Hợp Hưng đến nhà, gia đình anh Viện mới tá hỏa về việc mất tích của con trai mình. Theo bố anh Viện thì con trai đi từ chiều 12/1 không thấy về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đang tổ chức đi tìm.

Kết quả xác minh, cơ quan công an xác định, Tuấn mua khẩu súng nhãn hiệu M1911 kèm 18 viên đạn. Phát hiện số đạn trên không đủ so với số Tuấn đã mua nên cơ quan điều tra đã đấu tranh khai thác thông tin về số đạn đã sử dụng. Biết không thể chối cãi, Tuấn khai trước khi sát hại anh Thiềm, cùng ngày hôm đó hắn đã sát hại một người quen tên là Nguyễn Văn Viện (SN 2001, quê ở Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bằng chính khẩu súng trên.

Khẩu súng đối tượng dùng bắn tử vong 2 nạn nhân.

Vì vậy, khi Phú và anh Viện rủ Tuấn về Nam Định chơi, Tuấn đồng ý rồi ra bụi cây lấy súng, đạn cho vào ba lô và túi quần, bắt taxi từ TP Từ Sơn, Bắc Ninh về Nam Định. Đến nơi, Phú và anh Viện đi xe máy ra đón. Cả 3 di chuyển trên một xe máy, Phú đèo, anh Viện và Tuấn ngồi sau. Trên đường đi, Tuấn nhắc lại chuyện cũ mâu thuẫn giữa hai người, cho rằng anh Viện khinh thường mình và hay chửi bố mình nên hắn và anh Viện nói đi nói lại. Đến khu vực xã Đại An thì Phú dừng xe, anh Viện xuống xe ngồi ở lề đường. Tuấn cũng xuống xe lấy 4 viên đạn trong túi quần rồi lên đạn, hướng thẳng vào đầu anh Viện bóp cò làm nạn nhân tử vong, sau đó kéo xác nạn nhân giấu dưới bờ ruộng ven đường.

Sau khi bắn anh Viện tử vong, Tuấn bảo Phú chở đến khu vực siêu thị Big C để đón taxi về TP Từ Sơn. Phú theo lệnh của Tuấn chở hắn đi bắt xe. Điều đáng lên án là sau khi Tuấn quay về Bắc Ninh, Phú không hề lo sợ, cũng không quan tâm đến cái chết của bạn mình mặc dù chơi với anh Viện đã lâu, sống cùng xã. Phú bỏ mặc anh Viện chết ở vệ đường, không báo cho gia đình nạn nhân, cũng không báo cáo với cơ quan công an. Phú thản nhiên về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội che giấu tội phạm. Nếu Phú trình báo sự việc với cơ quan công an thì có thể đã ngăn chặn được vụ giết người tiếp theo.

Ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây tội ác

Theo lời khai của Tuấn thì danh sách giết người của hắn không chỉ có anh Viện và anh Thiềm mà có thêm 3 người khác, trong đó có Nguyễn Minh Tú và 2 người nữa đều làm ở quán karaoke Hương Xuân sky. Những người này đều có mâu thuẫn với Tuấn nên hắn ghim lại mối thù. Chính vì vậy, Tuấn đã lên Lạng Sơn mua khẩu súng với 18 viên đạn để tìm cách sát hại các nạn nhân. Khám xét phòng trọ của Tuấn tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng tự chế bắn đạn chì, 11 viên đạn.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Lê Nguyễn Minh Tuấn rất côn đồ, hung hãn và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an. Sau khi gây án, hắn vứt bỏ máy điện thoại, không liên hệ với ai, cũng không đến các nơi quen thuộc nhằm tránh bị phát hiện. Đến khi bị bắt, Tuấn thú nhận không ngờ lại bị cơ quan công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ, khiến hắn chưa kịp thực hiện mục đích sát hại 3 người khác có mâu thuẫn trước đó với hắn.

