Kinh tế TP. HCM 5 tháng đầu năm tiếp tục đà tăng trưởng

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2024 ước tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khai khoáng tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 57,3% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ.