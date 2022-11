Kinh tế thế giới 2023 sẽ thế nào?

Châu Âu dường như có khả năng tránh được những hậu quả tồi tệ nhất từ ​​sự gián đoạn năng lượng. Thời tiết tháng 10 ôn hòa và lượng khí đốt dự trữ cao khiến các nhà máy của châu Âu ít có rủi ro phải đối mặt với việc phải dè sẻn năng lượng. GDP khu vực này được dự đoán sẽ chỉ giảm 1,3% vào năm sau, ít hơn so với kịch bản xấu nhất của họ là giảm 5%.

Dù vậy, thách thức lớn nhất lúc này là châu Âu vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề năng lượng với Nga. Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom mới đây đã cảnh báo sẽ siết dòng chảy khí đốt sang châu Âu qua Ukraine trong thời gian tới. Đây là một trong những đường ống khí đốt cuối cùng còn lại từ Nga sang châu Âu.

Ở châu Á, triển vọng năm 2023 của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được đánh giá là tương đối đáng lo ngại khi nước này tiếp tục đối mặt với các đợt tái bùng phát dịch COVID-19. Hầu hết chuyên gia cho rằng nước này chỉ có thể phục hồi tăng trưởng trong năm 2023 khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hiện tại. Liên quan đến điều này, Giám đốc nghiên cứu Magdalene Teo thuộc Ngân hàng Julius Baer (Thụy Sĩ) lưu ý rằng: “Trung Quốc đang thử nghiệm điều chỉnh chính sách COVID-19 theo hướng nhẹ tay hơn khi số ca nhiễm tăng lên, đặc biệt tại các trung tâm sản xuất như TP Quảng Châu”.

Bên cạnh đó, nhiều nền kinh tế đang phát triển cũng được dự báo sẽ tụt lại phía sau. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cảnh báo rằng các nước đang phát triển khả năng phải đối mặt với một rủi ro kinh tế khác: Đó là các chính sách kiểm soát lạm phát và suy giảm kinh tế tại các nền kinh tế tăng trưởng khiến họ rơi vào cảnh thiếu vốn khi dòng tiền đầu tư giảm sút. •

Triển vọng kinh tế Việt Nam được đánh giá tích cực

Theo hãng tin Bloomberg, triển vọng dài hạn của Việt Nam không thay đổi do tình hình kinh tế vĩ mô khả quan hơn so với các nước trong khu vực nhờ các yếu tố như nền kinh tế mở cửa, kiên định theo đuổi tự do thương mại và thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng lợi thế về chi phí lao động.

Các định chế tài chính quốc tế cũng tiếp tục đưa ra dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay và năm sau. Cụ thể, Ngân hàng UOB của Singapore dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay sẽ đạt mức 8,2% và 6,6% trong năm 2023. Ngân hàng Standard Chartered (Anh) cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay từ mức 6,7% lên 7,5% và năm sau từ mức 7% lên 7,2%.