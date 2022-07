Kinh tế tăng trưởng top đầu, lạ thay chứng khoán vẫn giảm mạnh

Tăng trưởng top đầu thế giới

Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. Tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đạt 6,42%. Nền kinh tế có tín hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Nhiều dự báo cho rằng, nền kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5%, thậm chí có thể 7% trong năm 2022.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, bức tranh kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm sáng hơn nhiều so với thế giới. Lạm phát cũng ở mức rất thấp, chỉ 2,4% trong 6 tháng, còn dư địa so với mức mục tiêu 4% và thấp hơn nhiều so với con số 8-10% ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

Ông Thái Phạm, nhà sáng lập Công ty Đầu tư Tài chính và Thịnh vượng Happy Live cho rằng nền kinh tế thế giới đang ở trong tình trạng khá xấu, lạm phát leo thang do căng thẳng Nga-Ukraine và hâu quả của chính sách tiền rất nhanh và mạnh của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các NHTW từ 2020.