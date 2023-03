Kinh tế khó khăn: startup nên học cách thích nghi thay vì gọi vốn bằng mọi cách

Nhiều khó khăn “bủa vây” các startup

Tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo 2023 được Forbes Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Do Ventures, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,… vừa tổ chức tại TP.HCM các diễn giả đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho các startup trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn.

Ông Vũ Quốc Huy, giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết: “Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sức tăng trưởng và năng động nhất trong việc thúc đẩy hệ đổi mới sáng tạo, điều đó thể hiện ở các chỉ số quan trọng là số lượng người dùng internet đạt 72 triệu người, xếp thứ 12 thế giới; xếp 48 về chỉ số sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, còn có nhiều thách thức cần vượt qua để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, còn nhiều việc phải làm trong 7 năm tới để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nền kinh tế số chiếm 30% GDP, phủ sóng 5G…”.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, giám đốc điều hành Do Ventures cho hay, năm 2022, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực công nghệ đạt 634 triệu đô la Mỹ, giảm 56% so với con số kỷ lục 1,44 tỉ đô la Mỹ của năm 2021. Số lượng thương vụ còn 134, giảm so với 165 thương vụ của năm 2021.