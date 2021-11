Kinh tế có thể đi trước nhưng văn hóa phải đi liền ngay sau!

Your browser does not support the audio element.

Đây là khẳng định của TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) khi đánh giá hệ lụy nếu để văn hóa tụt lại phía sau sự phát triển kinh tế.

Văn hóa vẫn bị xem nhẹ, cho là hoạt động bề nổi!

Năm 2021 đánh dấu 35 năm công cuộc Đổi mới đất nước. Bức tranh tổng thể của văn hóa sau 35 năm đổi mới theo ông đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Có thể nói sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, thay đổi đời sống mọi mặt của người dân: kinh tế tăng trưởng, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những công trình văn hóa, tiêu biểu không chỉ là minh chứng cho sự phát triển kinh tế mà còn là những kết tinh của những tiến bộ văn hóa thế giới. Trong ảnh là cầu Vàng - Đà Nẵng (Ảnh: Reuters).

Riêng về văn hóa chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, quan trọng nhất là tư duy, nhận thức về văn hóa cũng đạt những tiến bộ vượt bậc.

Đảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn vị thế, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi văn hóa là cái đích cần đạt được bên cạnh những thành tựu về kinh tế. Đồng thời đặt văn hóa là yếu tố nền tảng, là động lực, là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Đảng ta xác định con người là yếu tố cốt lõi, là động lực của sự phát triển, đặt nhiệm vụ trọng tâm là từng bước xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Cùng với nhận thức lý luận mới về văn hóa, Đảng ta cũng chú trọng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước với văn hóa, tôn trọng, phát huy quyền tự do sáng tạo cá nhân.