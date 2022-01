"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2021

Your browser does not support the audio element.

Nguyễn Huy Hoàng giành được 1178 điểm, vượt khá xa các đối thủ trong cuộc bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Nguyễn Huy Hoàng chính là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2020, ở hai nội dung bơi tự do 800m và 1.500m. Dù không thể cạnh tranh tấm huy chương ở sân chơi Thế vận hội, nhưng thành tích của VĐV Việt Nam đều được đánh giá cao.

Cụ thể, Huy Hoàng đứng thứ 20/34 nội dung 800m tự do và 12/29 nội dung 1.500m tự do. Bên cạnh đó, VĐV quê Quảng Bình còn giành 2 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.