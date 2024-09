Kình ngư hàng đầu nước Pháp và bước ngoặt thay đổi cuộc đời vì bệnh do não mô cầu

Theo Thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, các triệu chứng đầu tiên của bệnh do não mô cầu như đau đầu, đau họng, nhức toàn thân, sốt giống nhiễm virus thông thường dẫn đến khó chẩn đoán sớm. Bệnh nhân thường nhập viện ở giờ thứ 22, được xem là muộn để điều trị. Cứ 1 trong 5 người sống sót chịu các di chứng vĩnh viễn gồm đoạn chi, để lại sẹo trên da, nghe kém, co giật, stress, bất thường về nhận thức, tăng động giảm chú ý...

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp và gây nhiều biến chứng nặng nề như: viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm màng ngoài tim... Trong đó, hai thể viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết thường gặp và nguy hiểm nhất do có thể gây tử vong nhanh chóng trong 24 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên.

Bệnh do não mô cầu phòng được bằng vaccine

Théo Curin (trái) cùng Davide Morana, Ellie Challis đồng hành nâng cao nhận thức về bệnh do não mô cầu (Ảnh: Sanofi).

Năm 2023, Quỹ nghiên cứu về bệnh do não mô cầu, Liên đoàn các tổ chức phòng chống bệnh do não mô cầu (CoMO) và Sanofi đã ra mắt lá cờ, biểu tượng đầu tiên trên toàn cầu nâng cao hiểu biết đẩy lùi bệnh do não mô cầu. Théo Curin đã đồng hành cùng với hai động viên cũng từng chịu di chứng do não mô cầu gồm Ellie Challis (Anh) và Davide Morana (Ý) cùng phất lên lá cờ. Khi mắc bệnh, Ellie Challis mới 16 tháng tuổi còn Davide Morana 24 tuổi.

Thanh thiếu niên có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu cao (Ảnh: Shutterstock).

Lứa tuổi nào cũng có nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có thanh thiếu niên do thường sinh hoạt ở môi trường đông người như nhà trường, các câu lạc bộ, ký túc xá; có các hành vi thân mật như hôn nhau, hút thuốc lá.

Một nghiên cứu phân tích gộp 89 nghiên cứu từ 28 quốc gia cho thấy thanh thiếu niên là nhóm người lành mang trùng cao nhất, trong đó có 23,7% là ở độ tuổi 19.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, trong số bệnh nhân tử vong do não mô cầu xâm lấn, có đến 48% là thanh thiếu niên. Ở Úc, Canada, châu Âu, New Zealand và Mỹ, thanh thiếu niên có tỷ lệ mắc não mô cầu cao hơn 1,5 đến 3 lần so với nhóm dân số chung. Tại Việt Nam, thanh thiếu niên và người trưởng thành chiếm 60% số ca não mô cầu được báo cáo.

Tiêm ngừa là biện pháp phòng bệnh do não mô cầu hiệu quả nhất (Ảnh: Freepik).

Hiện nay có 12 nhóm huyết thanh gây bệnh chính, trong đó có 6 nhóm huyết thanh A, B, C, X, W và Y gây ra 90% trường hợp não mô cầu trên thế giới. Chủng ngừa là cách hiệu quả nhất giúp bảo vệ chống lại Hiện Việt Nam có 3 loại vaccine phòng 5 nhóm não mô cầu khuẩn nguy hiểm trên gồm nhóm A, C, Y, W-135 của Mỹ, nhóm B của Ý và nhóm B, C của Cuba.

Trong đó, vaccine cộng hợp tứ giá A, C, Y, W-135 phòng viêm màng não do não mô cầu đã giảm đến 90% số ca mắc bệnh ở các nhóm huyết thanh chính C, Y và W-135. Mọi người cần tiêm phòng đầy đủ các nhóm vi khuẩn não mô cầu gây bệnh.