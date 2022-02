Kinh nghiệm xử lý khi gặp xe phía trước phanh gấp trên đường cao tốc

Trường hợp tốc độ xe đang cao, hãy đạp nhẹ phanh để giảm dần tốc độ, chú ý duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Nếu xe đang chạy tốc độ 100km/h thì khoảng cách là 70m. Nếu tốc độ khoảng 80km/h thì khoảng cách tối thiểu là 50m.

Nếu tốc độ trên 80 km/h, tài xế phía sau có thể không kịp phản ứng nếu thấy xe phía trước phanh gấp. Do đó, tài xế nên nhấp nhả phanh để cảnh báo, cách này an toàn hơn so với đạp phanh đột ngột và cũng sẽ an toàn hơn. Khoảng cách giữa hai xe cũng được đảm bảo hơn.

Theo kinh nghiệm lái xe của các tài xế lâu năm, khi gặp trường hợp phanh gấp ở tốc độ cao, không nên đánh lái gấp, vì như vậy sẽ khiến xe mất kiểm soát, có thể khiến xe bị lật và văng ra khỏi đường cao tốc. Lái xe trên đường cao tốc là bài kiểm tra kĩ năng và phẩm chất tâm lý của tài xế, vì vậy phải chú ý tuân thủ luật lệ giao thông và tập trung vào việc lái xe.