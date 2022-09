Kinh nghiệm mua SUV phù hợp khách hàng không thể bỏ qua

Mẫu xe SUV hạng B: Đây là mẫu xe SUV cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi. Động cơ xe B-SUV được đánh giá là vừa phải nhưng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Không gian xe rộng rãi với 2 hàng ghế, khoảng cách đầu và trần xe đủ lớn hoặc ghế ngồi đủ rộng để tránh va đập vào người bên cạnh. Mẫu xe B-SUV phù hợp với người trẻ độc thân thích trải nghiệm và chinh phục cung đường “phượt”.

Mẫu xe SUV hạng C: Đặc điểm của mẫu xe C-SUV là kích thước lớn, không gian rộng rãi và được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn các mẫu SUV cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, một số mẫu C-SUV còn được nhà sản xuất trang bị cấu hình 5+2 chỗ ngồi giúp tối ưu giá trị sử dụng của không gian xe.

Ngoài ra, so với mẫu B-SUV thì mẫu xe này có nhiều tính năng an toàn hơn. Do đó, C-SUV phù hợp với các hộ gia đình bởi tính thực dụng và linh hoạt. Bên cạnh đó, sức chứa hành lý lớn cũng là một điểm cộng của mẫu xe C-SUV, đặc biệt khi các gia đình có nhu cầu tổ chức những chuyến đi dài ngày phải mang nhiều đồ đạc.

Mẫu xe SUV hạng D: Đây là mẫu xe SUV hội tụ đầy đủ các công nghệ cao cấp nhất, mang đến những trải nghiệm lái xe thoải mái và ấn tượng. Với lợi thế về kích thước, mẫu xe D-SUV được thiết kế 7 chỗ ngồi. Đặc biệt, D-SUV phù hợp với những khách hàng mong muốn không gian bên trong xe rộng rãi, thoáng mát.

