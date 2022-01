Kinh nghiệm mở cửa trường ở nơi từng là tâm dịch COVID-19

Một số địa phương từng là tâm dịch nhưng nay đã mở cửa trở lại là TP.HCM, Bắc Giang. Sau thời gian thí điểm học trực tiếp, TP.HCM ghi nhận 130 ca COVID-19 trong trường học, chiếm 0,02%. Tại Bắc Giang, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhiễm là 0,009%. Tỷ lệ này là rất thấp.

Kinh nghiệm mở trường của Bắc Giang

Chia sẻ kinh nghiệm mở cửa trường học tại một hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 19/1, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, qua các đợt dịch, Bắc Giang ghi nhận 509 học sinh F0. Tuy nhiên, chỉ một ca viêm phổi, phải thở oxy; ba ca ở mức độ vừa, còn lại không triệu chứng. Từ đó, các cơ quan chức năng đánh giá COVID-19 không quá nguy hiểm với độ tuổi học sinh. Rủi ro nằm ở chỗ các em có thể lây bệnh cho ông bà, những người có bệnh nền trong gia đình. Đó là lý do tỉnh quyết định vẫn mở cửa trường học kèm theo sáu giải pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh hoạ: Đ.H)

Để duy trì hoạt động giáo dục trong bối cảnh “sống chung an toàn” với dịch COVID-19 hiện nay, ông Mai Sơn nêu một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, các trường thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch và trong bất kỳ tình huống nào cũng phải duy trì hoạt động giáo dục an toàn và nâng cao chất lượng. Nhà trường luôn chuẩn bị sẵn ba kịch bản dạy học gồm trực tiếp, trực tuyến và kết hợp để không bị động trong mọi hoàn cảnh.