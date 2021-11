Kinh nghiệm mở cửa trường học ở những nơi có dịch

"Mở cửa trường học là việc tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Không địa phương nào có thể 'mạnh miệng' khẳng định mở cửa trường học sẽ an toàn tuyệt đối, không ca lây nhiễm. Để trường học mở cửa an toàn, cần sự vào cuộc của cả phụ huynh và nhà trường. Nhiều khi nguồn lây nhiễm cho các con không xuất phát từ trong trường, lớp mà từ phụ huynh, xã hội", ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết.

Thời điểm này cần giảm sĩ số bằng cách chia lớp, chia ca học, phân luồng học sinh và bỏ các hoạt động vui chơi ngoài trời tập trung đông người trong khuôn viên trường học. Sở GD&ĐT tỉnh này cũng yêu cầu các trường quán triệt học sinh thường xuyên theo dõi sức khoẻ, nếu có bật thường như: họ, sốt, đau rát họng... cần báo ngay để có phương án theo dõi, tránh không để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Các trường cũng yêu cầu sau giờ học, học sinh trở về ngay, không la cà, tụ tập. Việc đón đưa học sinh cũng được sắp xếp lệch múi giờ, mỗi khối lớp cách nhau 10 đến 15 phút, ông Thành chia sẻ thêm kinh nghiệm.

Đây cũng là cách là được ngành GD&ĐT Phú Yên áp dụng khi cho 8 huyện có cấp độ dịch 1, 2 đi học trở lại trong đầu tháng 11 qua. Theo ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để học sinh đến trường an toàn cần thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp 5K như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, không tập trung đông đúc, chưa tổ chức ăn bán trú và từng bước mở cửa các khối lớp.

Ông cho rằng, để các con đến trường an toàn, cần sự thống nhất và cùng vào cuộc từ các phụ huynh. Gia đình, trường học cùng giữ được an toàn thì học sinh mới có nguy cơ mắc thấp nhất có thể.

Từ kinh nghiệm cho học sinh lớp 9 ở huyện Ba Vì đi học trực tiếp an toàn, không có ca mắc trong trường từ ngày 8/11, mới đây Hà Nội cho toàn bộ học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã bắt đầu đến trường.

Đại diện Sở GD&ĐT thành phố cho biết, khi mở cửa trở lại, các trường bắt buộc phải đạt yêu cầu an toàn theo bộ tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT cùng Sở Y tế Hà Nội, đồng thời lên phương án đảm bảo giãn cách, giảm sĩ số học sinh trên một buổi dạy. Những giáo viên chưa tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp.