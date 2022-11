Kinh hoàng xe Tesla lao như tên bắn, gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên xảy ra vào ngày 5/11 tại thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Được biết chiếc xe gây ra tai nạn nhãn hiệu Tesla Model Y, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế tên Chiêm (55 tuổi) đang chuẩn bị đậu xe thì bất ngờ chiếc xe mất lái và đi với vận tốc rất cao trong hơn 2km.