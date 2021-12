Kinh hoàng xe tải va chạm xe con rồi lao vào nhà dân bên quốc lộ

Your browser does not support the audio element.

Tối 18/12, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trên tuyến quốc lộ 47 vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai phương tiện giao thông.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 tại km 46+400, quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).