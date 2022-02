Kinh hoàng: Nhóm người cầm súng, mã tấu đập phá nhà dân mùng 2 Tết

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30' đêm ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết) trên một đoạn đường thuộc địa phận Rạch Giá, Kiên Giang.

Khi đó, 2 người đàn ông bước ra khỏi nhà nhìn ngó xung quanh thì bất chợt chạy lại vào trong, khoá cửa. Chỉ vài giây sau, một nhóm người cầm theo mã tấu lao tới trước cửa ngôi nhà có camera an ninh đập phá.