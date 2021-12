Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị trăn lớn cắn vào mặt

Your browser does not support the audio element.

Trăn lớn bất ngờ cắn người nuôi

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị trăn cắn vào mặt

Theo đoạn clip được đăng tải, một người đàn ông đang lúi húi nhìn vào chiếc lồng đặt ở giữa sân, thì bất ngờ bị con trăn lớn từ bên trong lao ra, cắn thẳng vào mặt.

Dù cố sức vùng vẫy, người đàn ông này cũng không thể tự gỡ mình ra khỏi những chiếc răng nanh sắc nhọn của con trăn khổng lồ.