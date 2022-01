Kinh hoàng clip cướp giật túi xách khiến người phụ nữ ngã sấp mặt, nằm bất tỉnh

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ cướp giật táo tợn trên đường phố khiến nhiều người thất kinh. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 22 đêm 15/1 trên một đoạn đường thuộc quận Tân Bình (TP.HCM).

Your browser does not support the video tag.

Kinh hoàng pha giật đồ của 2 tên cướp, người phụ nữ nằm bất động trên đường giữa đêm