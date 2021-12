Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang

Your browser does not support the audio element.

Kinh hãi chó dữ lao vào tấn công bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang (Video: Trần Huy).

Ngày 19/12, trên mạng xã hội xôn xao clip dài 1 phút 51 giây, ghi lại cảnh tượng kinh hãi khi một cháu bé bị chó dữ tấn công.

Đoạn clip được trích xuất từ camera của một hộ gia đình cho thấy, 2 cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một cháu bé, cháu còn lại nhanh chân chạy thoát.

Lúc này, bé trai nhỏ tuổi hơn ngã ngửa xuống đường, trong khi con chó tiếp tục cắn vào người nạn nhân. Hình ảnh từ clip cho thấy, do sợ hãi và đau đớn, cháu bé bị chó cắn đã khóc thét lên rất tội nghiệp.