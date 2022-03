Kinh hãi phòng trọ rác chất đống, quần áo không giặt, BVS không vứt

Thường thì những câu nói được đúc kết bởi người đi trước luôn luôn đúng, và câu "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" không phải ngoại lệ. Tuy nhiên dường như không ít người lại chưa ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ nơi ăn, chốn ở của mình này.

Kết quả là họ hồn nhiên sống trong căn phòng ngập ngụa toàn rác là rác, đến mức muốn tìm một chỗ an toàn để đặt chân cũng bất khả thi chứ đừng nói là ngủ nghỉ hay thư giãn.

Và điều nghịch lý hơn nữa là thường thì những cao thủ với trình độ ở bẩn đỉnh nhất khi ra đường lại luôn là những nam thanh nữ tú trên mạng. Trường hợp mới nhất đang được cư dân mạng chia sẻ dưới đây là một ví dụ.

Your browser does not support the video tag.

Nữ sinh ở bẩn khiến ai cũng shock nặng

Cụ thể, trên MXH đang lan truyền clip ngắn quay lại không gian bên trong một căn phòng trọ của một nữ sinh ở Hải Dương khiến dân tình không khỏi "ngã ngửa".