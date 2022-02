Kinh hãi phát hiện quả bom trên mảnh đất đã sống 40 năm

Sau khi quả bom được cán bộ của MAG đào phát lộ hoàn toàn, chuyên gia của đơn vị này đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và kết luận quả bom đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa quả bom lên xe tải và chuyển về khu vực lưu kho có kiểm soát, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.

Bà Thắm cho biết, gia đình bà sống ở đây đã hơn 40 năm nay, canh tác và làm đất trong vườn nhà nhưng may mắn chỉ cuốc đất đến độ sâu khoảng 10 cm, nên không đụng phải quả bom.

Quả bom được xử lý an toàn, sẵn sàng di chuyển vào kho chờ hủy nổ theo quy định (Ảnh: MAG).

"Không thể tin nổi ngay sau nhà tôi vẫn còn quả bom to đến thế. Thật khủng khiếp, may mà đơn vị rà phá bom mìn phát hiện kịp thời. Giờ chúng tôi yên tâm rồi, quả bom nguy hiểm đã được xử lý an toàn. Cảm ơn các chuyên gia của MAG đã giúp chúng tôi", bà Thắm chia sẻ.

Được biết từ tháng 9/2021 đến nay, tại địa bàn thôn Nguyên Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Đội MAG đã tiến hành hoạt động rà phá và đã làm sạch 600.000 m2 đất ô nhiễm bom mìn, tháo gỡ và tiêu hủy an toàn 205 bom chùm và 34 vật nổ nguy hiểm khác.