Kinh doanh online, chứng khoán, bất động sản vào 'tầm ngắm' của cơ quan thuế

Ngân sách "căng như dây đàn"

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán, bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý trong Quý 3/2021 đạt khoảng 239.409 tỷ đồng (chỉ bằng 21,4% dự toán, bằng 88,8% so với cùng kỳ). Trong khi đó, số thu của Quý 1 và Quý 2 lần lượt là 369.688 tỷ đồng và 289.717 tỷ đồng. Như vậy, số thu của Quý 3 chỉ bằng 64% Quý 1 và bằng 71,9% Quý 2.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 9, chỉ có 12/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt trên 75%) và cũng chỉ có 10/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu.