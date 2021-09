Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP.HCM chưa mở rộng vì nhiều "nút thắt"

Tại TP.HCM, loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được phép mở cửa trở lại từ ngày 8/9 và chỉ được bán mang đi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn rất thận trọng, e dè, thậm chí là "án binh bất động" để xem xét tình hình. Không ít cửa hàng đã mở cửa thì gặp phải các khó khăn như khách hàng giảm sút, thiếu nhân sự do người lao động trở về quê tránh dịch, chi phí tăng do xét nghiệm định kỳ và phải thực hiện "3 tại chỗ".

Nếu trước đây đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) thuộc phường 25, quận Bình Thạnh được xem là một trong những con đường ăn uống sầm uất đối với sinh viên TP.HCM, thì nay chưa tới 20% số cửa hàng mở lại để bán đồ ăn qua ứng dụng giao đi. Nhiều cửa hiệu thức ăn nhanh đông khách, nay vẫn "cửa đóng then cài", thận trọng thăm dò trước khi hoạt động trở lại. Mở cửa sớm hơn chủ yếu là những hàng bán bún và bánh mì truyền thống…

Chị Nguyễn Trúc My, chủ quán Bún cá Nha Trang trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh cho biết, gần một tuần sau khi TP cho phép bán đồ ăn mang đi, chị mới tìm được các loại nguyên liệu cơ bản để chế biến. Việc tiếp cận nguyên liệu hạn chế, lúc có lúc không do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp và lượng khách đặt mua giảm sút do ảnh hưởng của dịch khiến chị My lo lắng.

Nhiều cửa hàng trước đây có 2 đến 3 chi nhánh thì nay đóng bớt hoặc chỉ tập trung vào 1 điểm duy nhất vì thiếu nhân sự. Diện tích kinh doanh khiêm tốn nên dù có tìm được lao động thì các cửa hàng nhỏ cũng rất khó để bố trí cho nhân viên ở lại theo tiêu chí "3 tại chỗ". Thực tế này diễn ra hầu hết tại các quận huyện, kể cả ở vùng xanh.