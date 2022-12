Kinh đô trà và tơ lụa tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm

Thành phố Bảo Lộc cách Đà Lạt khoảng 110 km, cách Phan Thiết 100 km và cách TP.HCM khoảng 190 km, nằm giáp với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế trung tâm của vùng, Bảo Lộc có thể trở thành điểm trung chuyển, giao thương hàng hoá cho cả khu vực Tây Nguyên.

Bảo Lộc nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển và chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu nhiệt đới giới mùa. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây luôn mát mẻ, dễ chịu, nằm trong khoảng từ 21 đến 22 độ C. Mức nhiệt cao nhất theo ghi nhận là 27,4 độ C và thấp nhất là 16,6 độ C.

Bảo Lộc có đủ dạng địa hình: núi cao, đồi dốc và thung lũng để tạo nên khí hậu se mát quanh năm. Giữa mênh mông trập trùng Bảo Lộc ôm trọn vào lòng những đồi núi, thác nước, sông hồ... hoang sơ, tươi đẹp.

Nếu như Đà Lạt được biết đến như thành phố của rau, hoa thì Bảo Lộc được ví như thủ phủ của trà và tơ lụa Việt Nam.