Kín đáo khi lên sóng, ngoài đời MC Minh Hương 'Vàng Anh' gợi cảm

Vừa qua, Minh Hương đã trở lại phim truyền hình sau 6 năm vắng bóng với vai Thu hiền lành, tốt tính trong 11 tháng 5 ngày. Trong phim, Minh Hương vào vai người yêu của NSND Mạnh Cường. Điều đặc biệt là 15 năm trước, NSND Mạnh Cường đã vào vai bố của nhân vật Vàng Anh do Minh Hương đóng trong phim sitcom Nhật ký Vàng Anh.

Trong một bài phỏng vấn với VietNamNet, Minh Hương đã bày tỏ niềm hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình bên công việc và một gia đình hạnh phúc: "Để nói là viên mãn thì tôi không dám nhận. Chỉ có thể trả lời là tôi hiện tại hài lòng với cuộc sống của mình. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc, hãy sống trọn trong niềm vui, hạnh phúc đó đơn giản vậy thôi".

Minh Hương nhảy sexy

Phương Linh

Ảnh: FBNV