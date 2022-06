Kim Tae Ri đọ sắc sao nhí 'Người Hầu Gái', ai đẹp hơn?

Jo Eun Hyung bắt đầu đóng phim từ khi lên 6 và được kỳ vọng là ngôi sao nhí tài năng của điện ảnh Hàn. Ngoài The Handmaiden, cô bé cũng từng góp mặt trong một số tác phẩm nổi tiếng khác như Good Doctor,You Are So Pretty, God's Gift, The Great King's Dream...

Về phía Kim Tae Ri, gần đây nữ diễn viên ngày càng được yêu mến sau thành công của phim Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt.

Anh Anh

Theo Vietnamnet