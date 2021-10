Kim Soo Hyun nam thần hiền lành chuyên trị các 'điên nữ'

The Producers là một bộ phim nói về giới giải trí, kể về góc khuất của những người nổi tiếng và những người sản xuất chương trình truyền hình. Kim Soo Hyun vào vai một PD thực tập sinh tên Baek Sung Chan. Cindy là một người nổi tiếng với sự nghiệp bắt đầu từ khi mới 13 tuổi.

Luôn luôn tự tin và lạnh lùng nên Cindy được đặt biệt danh là “công chúa băng giá". Tuy nhiên, vì nổi tiếng sớm nên mới sinh ra tính cách của cô như vậy.

Seo Ye Ji - It’s Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao)

Vai diễn Go Moon Young do Seo Ye Ji thủ vai có lẽ là “điên nữ” nổi tiếng và thu hút nhất.