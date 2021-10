Kim So Hyun được bình chọn là diễn viên xinh đẹp nhất giải trí Hàn

Bae Suzy sinh năm 1994 và được biết đến với vai trò em út nhóm nhạc nữ Miss A trước khi nổi tiếng qua bộ phim Dream High . Cô được công chúng ưu ái đặt danh hiệu “tình đầu quốc dân”. Một số bộ phim nổi tiếng của Suzy là Khi nàng say giấc , Start Up và Vagabond .

Bên cạnh vai trò diễn viên, IU còn được biết đến là một ca sĩ tài năng và là “em gái quốc dân” của người hâm mộ Hàn Quốc. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô là Start Up và Hotel Del Luna.

IU trong phim Hotel Del Luna

7. Moon Ga Young

Moon Ga Young sinh năm 1996 và bắt đầu sự nghiệp ở tuổi lên 10. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô là The Merchant: Gaekju,Mirror of the WitchvàTempted.

Nữ diễn viên Moon Ga Young

6. Park Eun Bin

Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp như một diễn viên nhí khi mới 5 tuổi. Các tác phẩm tiêu biểu của nữ diễn viên là Catching Up With Gangnam Moms,The Iron Empress Hur Jun và The Original Story.