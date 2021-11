Kim Seon Ho và Shin Min Ah là cặp đôi phim đẹp nhất năm 2021

Cặp đôi sản khoa Yang Seok Hyung và Chu Min Ha do Kim Dae Myung và Ahn Eun Jin thủ vai cũng là một cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến. Hành trình đến với nhau của cặp đôi này cũng không hề dễ dàng.

Chu Min Ha đã phải dồn mọi tâm huyết, là người chủ động để khiến Yang Seok Hyung mở cửa trái tim mình. Tất cả các khán giả theo dõi bộ phim đều vỡ òa vui mừng sau khi cả hai thành đôi.

Ngoài ra, chuyện tình buồn của cặp đôi Go Min Si và Lee Do Hyun trong bộ phim Youth Of May cũng để lại nhiều ấn tượng và giành được 8 phiếu bầu

Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về Shin Ha Kyun - Yeo Jin Goo trong bộ phim Monster và Uhm Ki Joon - Kim So Yeon trong Penthouse 3.

Thủy Tiên