Kim Seon Ho 'Điệu Cha-Cha-Cha làng biển' hủy mọi kế hoạch năm 2022

Kim Seon Ho từng tham gia các phim: Chào mừng bạn đến với Waikiki 2 (bản Hàn của phim Nhà trọ Balanha), Khởi nghiệp năm 2020, tên tuổi của Kim Seon Ho mới đến gần hơn với công chúng. Năm 2021, nam diễn viên hâm nóng tên tuổi với vai chính trong Điệu Cha-Cha-Cha làng biển. Cùng với đó, ồn ào liên quan đến đời tư cũng khiến Kim Seon Ho được chú ý.

Kim Seon Ho trong 'Điệu Cha-Cha-Cha làng biển

Your browser does not support the video tag.

An Na