Kim Liên - Giáng Ngọc - Hồng Trang giành vé vào top 6 của 'Én vàng 2021'

Cánh Én nào sẽ vượt qua giới hạn bứt phá và chinh phục ban giám khảo để ghi tên mình vào top 6 Én vàng 2021? Trong tập thứ 7 vừa qua là màn tranh tài của nhóm thí sinh Hồng Trang, Kim Liên và Giáng Ngọc với thử thách Toàn năng sẽ cất cánh qua 4 hành trình: Tin tức giải trí nước ngoài – Tin tức thời sự về kinh tế - Home shopping – Câu hỏi thử thách. Ở mỗi hành trình, ban giám khảo sẽ quyết định hình thức thi dành cho các thí sinh với 3 sự lựa chọn: Phần thi cá nhân – Cá nhân tăng cường – Phần thi nhóm.

Phần thi của thí sinh Kim Liên

Đầu tiên là thử thách cá nhân của thí sinh Kim Liên. Sản phẩm mà nữ thí sinh mang đến trong Én vàng Home shopping thiên về tinh thần đó là 1 tour du lịch chữa lành sau dịch Covid-19 có tên là Yêu như thuở ban đầu. Kết nối với 2 nhân vật khách hàng, bạn Lan Anh và Xuân Trường. Do tình hình dịch bệnh, cả hai đã không gặp nhau trong 3 tháng qua, và bạn nam đang tham gia tuyến đầu chống dịch. Cả hai đã mong muốn nhận được chuyến du lịch Đà Lạt ngay sau khi hết dịch. Đó chính là khách hàng nhận được phần thưởng đặc biệt trong chương trình bởi vì họ chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình.

Phần thi của Hồng Trang

Tiếp đến là phần dự thi của cánh Én - Hồng Trang. Trang Home shopping – kênh mua sắm bất động sản tại nhà với những căn hộ bậc nhất có tên The Future là sản phẩm thí sinh Hồng Trang mang đến. Căn hộ nằm ở toạ lạc thành phố Thủ Đức với 2 phòng ngủ có diện tích từ 80 – 100m2, giá mở bán là 150 triệu đồng/m2. An ninh là yếu tố đầu tiên của căn hộ The Future hướng tới, được thiết lập từ trong ra tới ngoài. Cảm biến vân tay của tòa nhà không chỉ để mở cửa, mà hơn thế cú chạm vân tay còn là cách để AI phân tích chỉ số ở trong cơ thể từ đó thiết lập bầu không khí phù hợp với thể trạng của gia chủ. Khi sở chủ The future đó không chỉ sở hữu một căn hộ thông minh mà sở hữu 1 quản gia “thấu hiểu và chiều chuộng” bạn.