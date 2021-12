Kim Kardashian bất ngờ thú nhận thích nhạc của 'kẻ thù' Taylor Swift

Chia sẻ này của ngôi sao Keeping Up With The Kardashians đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Trước đó, cặp đôi Kanye và Kim được coi là "kẻ thù" của Taylor Swift.

Vụ việc bắt đầu sau khi nam rapper cướp mic của giọng ca Look What You Made Me Do trên sân khấu nhận giải VMAs vào năm 2009. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Kim khẳng định cô và Taylor không còn thù hằn cá nhân nhưng nhiều khán giả vẫn ngờ vực tuyên bố này.

Chính vì vậy, việc Kim nhắc đến Taylor trong buổi phỏng vấn khiến những người hâm mộ vô cùng hoang mang. Nhiều khán giả cho rằng động thái này của Kim Kardashian nhằm khẳng định cô và Kanye đã không chung 'đội' như trước nữa. Hiện tại, Kim Kardashian đang hẹn hò với nam diễn viên Pete Davidson. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò và thân thiết bên nhau. Có vẻ như người sáng lập SKIMS không hề quan tâm đến việc chồng cũ đang nỗ lực hòa giải cuộc hôn nhân này.